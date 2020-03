Mínima asistencia a los colegios de la capital ourensana en una jornada voluntaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 13/03/2020 17:49 h

La Xunta anunció este jueves la decisión de suspender la actividad académica en Galicia a todos los niveles por la crisis del coronavirus. La medida se pondrá en marcha a partir del lunes aunque la asistencia a los centros educativos este viernes ya fue voluntaria para los escolares. En los colegios de la capital ourensana la afluencia de alumnos fue mínima. Por otro lado, y siguiendo las indicaciones de la Consellería de Educación, la totalidad del profesorado se presentó en sus puestos de trabajo.

Al CEIP Curros Enríquez acudieron una veintena de escolares y la situación se vivió con tranquilidad. «Os pais estaban case todos sobre aviso gracias a información dos medios así que moi poucos os trouxeron a clase. Pola nosa banda, estamos traballando para ter preparadas as tareas que os nenos recibirán a partir do luns de forma online», explica María Isabel Domínguez, directora del centro. La misma cantidad de niños asistieron a clase en el CEIP Inmaculada. «En nuestro caso los niños ya se llevaron actividades programadas el jueves, que tendrán que hacer durante los próximos días», dice la secretaria del colegio, Montserrat Pereira. Aún así, siguen trabajando para desarrollar nuevas tareas que el alumnado recibirá a partir del lunes. También el CEIP As Mercedes recibió este viernes a una veintena de escolares. Unos pocos más, en torno a treinta niños, acudieron al Mestre Vide, al Irmáns Villar y al Vistahermosa. En este último caso, la situación fue distinta a la tónica que se vivió en el resto de centros. «Nos parece caótica la descoordinación que hay y la falta de información que tenemos. No hay criterios claros a seguir y no entendemos que tengamos que seguir viniendo a trabajar», afirmó Miguel Corcobado, director del Vistahermosa.

En el CEIP Manuel Sueiro la cifra de asistencia fue mucho menor. «Vinieron cuatro alumnos, de un total de 86, y lo hicieron por motivos de conciliación familiar», apunta el director del colegio, José Manuel Rego. Por el contrario, casi un centenar de escolares, entre Infantil y Primaria, acudieron las aulas del CEIP O Couto.

En la mayoría de centros, los mensajes de calma fueron protagonistas de la jornada lectiva a pesar de la preocupación por parte del profesorado. «Somos un colectivo de más de cincuenta maestros y si venimos a trabajar cada día podemos contagiarnos entre nosotros, eso es lo que nos preocupa», admite Juan Manuel Regal, director del Mestre Vide.

Las reuniones entre profesorado se sucedieron a lo largo de la mañana, con el fin de organizar el trabajo de cara a las próximas semanas de suspensión de clase y tanto los docentes como la dirección de los distintos colegios afirman estar a la espera de instrucciones de la Consellería de Educación.

Por otra parte, trabajadores de la biblioteca Nodal de San Francisco manifestaron su rechazo a la decisión de la Xunta de mantener el espacio abierto durante este viernes. El personal señalaba que no tiene sentido que los universitarios y escolares no vayan a clase para evitar contagios y que luego puedan acudir a estudiar a la biblioteca todos juntos. Piden a la Xunta que recifique y cierre totalmente la biblioteca.