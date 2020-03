Un libro homenaxe para Buciños

0

La Voz de Galicia

13/03/2020 15:06 h

Non é un catálogo expositivo. O «Diario de artista» é un libro obxecto no que o escritor e xornalista Camilo Franco achega ao gran público a figura de Buciños. A vida mesma, unha escolla de lembranzas e unha reportaxe fotográfica do artista e do taller son parte dos contidos da publicación. Buciños salientou o traballo promovido pola Fundación Xoán Piñeiro e as propostas incluidas no mesmo.