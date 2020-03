A voz femenina de Soleá Morente 

0

La Voz de Galicia

06/03/2020 17:35 h

O Concello de Ourense está a desenvolver un amplo programa de actividades vencellado coa celebración do Día Internacional da Muller. E entre as iniciativas incluiuse o concerto de Soleá Morente e La Parody no Teatro Principal, co formato xa coñecido de Voces Femeninas -en anos anteriores a actividade desenvolvíase en novembro-. A convocatoria encheu o espazo cultural da rúa da Paz nunha sesión protagonizada de forma destacada pola artista da familia Morente, que trouxo a Ourense un concerto a base das cancións que teñen marcado a súa traxectoria profesional e pezas do que será o seu novo traballo, que levará por título «Lo que te falta». A filla de Enrique Morente volverá á cidade nun par de semanas, xa que ten programada unha actuación no Café & Pop Torgal. O concerto no local da rúa Celso Emilio Ferreiro será o día 23 de marzo (a partir das 20.30 horas).