El gobierno ourensano, sobre los okupas de la Plaza de Abastos: «Van ser desaloxados»

Ourense 06/03/2020 15:11 h

La presencia de okupas en la Plaza de Abastos Número Uno de la capital ourensana no obstaculiza excesivamente el arranque de las obras de rehabilitación integral del inmueble. Eso es lo que asegura el gobierno local. Su portavoz, Miguel Caride, fue preguntado al respecto este jueves y dijo que el Ayuntamiento está pendiente de una vista programada en un juzgado de Ourense el próximo día 16 de marzo.

El Concello, según explicó, no podría actuar sin un pronunciamiento judicial previo y el ejecutivo municipal cree que, con total seguridad, de ese proceso saldrá una orden de desalojo. Esas personas, según dijo Caride, «non teñen ningún dereito a estar aí e van ser desaloxadas».

Pese a todo, su presencia en la Praza de Abastos no tiene por qué demorar en exceso la reforma. «Pode retrasar parte da obra, pero non creo que no importante se vaia a retrasar máis do que xa se retrasaron estas obras por motivos de xestión», dijo el portavoz del gobierno municipal, Miguel Caride, que no quiso pronunciarse sobre si el Concello debe buscar alternativas habitacionales a los okupas: «Iso non é competencia miña».

Pese a todo, el concejal sí apuntó que se han detectado problemas de seguridad en la zona y, en este caso, aseguró que el ejecutivo está trabajando en ello para tratar de atajarlo.