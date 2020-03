El ejecutivo local sigue sin poner fecha al PXOM: «É competencia do alcalde»

«É competencia do alcalde»

Ourense 06/03/2020 15:11 h

La aprobación del PXOM antes o después depende de Gonzalo Pérez Jácome. Así lo manifestó este jueves el portavoz de la Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, Miguel Caride. «É un documento dos máis importantes e de maior contido político e é competencia do alcalde, basicamente», dijo. El concejal destacó la importancia de aprobar cuanto antes el plan urbanístico y añadió: «Aí si que descargo un pouco toda a cuestión na decisión política do rexedor do Concello, que ao fin e ao cabo é o que manda sobre todos nós».

Preguntado por si el problema que bloquea la aprobación del documento son las torres de Copasa junto al Miño, Caride admitió que el regidor tiene «certo interese» en que esas construcciones no aparezcan reflejadas en el plan. El regidor se había comprometido a pulir los «pelotazos» que a su juicio amparaba el PXOM y una de las operaciones aludidas era esa. Caride fue cuestionado también por si eliminar esas torres podría obligar al Ayuntamiento a indemnizar a sus promotores, ante lo que el portavoz del gobierno local dijo que «é posible».