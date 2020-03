A Xunta de Galicia destina preto de 65.000 euros ás obras de restauración da sancristía maior da catedral

0

La Voz de Galicia

05/03/2020 18:30 h

A Xunta de Galicia adxudicou por preto de 65.000 euros, en concreto por 63.760 euros, as obras de restauración da sancristía maior da catedral de Ourense. As actuacións, que contarán cun prazo de catro meses para a súa execución, terán como obxectivo mellorar a conservación e a protección deste espazo de gran valor que constitúe «xunto coas reformas do Pórtico do Paraíso e a fachada occidental, unha das intervencións máis significativas realizadas nos anos centrais do século XVI no templo ourensán», segundo se sinala dende a Xunta. Entre as accións que se desenvolverán en base ao proxecto adxudicado polo Goberno autonómico destaca a restauración de pinturas e pátinas existentes na bóveda ou reformas no pavimento, na carpintería e mobiliario histórico ou nas reixas existentes. Ademais «renovarase o cableado eléctrico e implantarase unha luminaria axeitada que permita destacar o valor deste espazo».