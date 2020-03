O Concello de Ourense promove un premio de relatos en homenaxe á Xeración Nós

As bases da convocatoria aprobaranse nos próximos días

La Voz de Galicia

05/03/2020 18:30 h

Dentro das accións a desenvolver polo Concello en relación á celebración do centenario da revista Nós a administración local anunciou este mércores a creación dun Premio Nós de Relatos. A iniciativa nace co obxectivo de «render homenaxe ao traballo deste grupo, á revista e en definitiva a un dos proxectos máis singulares e que situaron á cidade como a Atenas de Galicia». As bases aprobaranse nos próximos días.