Y a la espalda: las deportistas profesionales

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 06/03/2020 17:35 h

Elena Pérez está detrás del eslogan #soylibreparacorrer, que más tarde dio como resultado la formación del grupo AhoracorroYO. Esta runner ourensana, comprometida con la igualdad de género, ha ido un paso más allá. Coincidiendo con la carrera del 8M que se celebrará este domingo a partir de las 11.00 horas, Elena ha querido tener presentes a las deportistas profesionales. «Las mujeres estamos en desventaja también en el ámbito deportivo. No tenemos ni las mismas oportunidades ni los mismos salarios ni la misma repercusión que los hombres», dice. Por eso se le ocurrió contactar a todas las deportistas de élite españolas que pudiese a través de Instagram y pedirles una camiseta suya para lucir durante la carrera. «En total hemos conseguido unas diez y esperamos que cada año sean más las profesionales que se unan», explica. Berta Bonastre, Beatriz Recari, Ana Belén Ramón, Marta Pérez, Vanesa Rial o Antonia Ginard son algunas de las deportistas que han querido participar en esta iniciativa ourensana. «Algunas de las chicas que me contestaron querían colaborar pero no tenían ni equipación propia y ¡eran deportistas profesionales!», afirma. Este domingo, todos los que forman parte de AhoracorroYO correrán los 5 kilómetros de la carrera y algunas, como Mayka Novoa, Sheila Carballo, Raquel Rosillo, Angélica Rodríguez, Silvia Pereira o Mónica Conde, lo harán con el nombre de otras mujeres a la espalda.