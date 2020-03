A Deputación cede ao Concello de Ourense o Teatro Principal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/03/2020 10:49 h

O Concello de Ourense asumirá a xestión do Teatro Principal para «mellorar a coordinación e a programación cultural». Así o acordaron os responsables do Concello e a Deputación, titular do teatro, nunha xuntanza na que se pechou un acordo «que pretende rendabilizar ao máximo ambos espazos e evitar 'contraprogramacións'». O acordo, segundo se sinala nunha nota emitida polo Concello, materializarase nos vindeiros días. Segundo a administración local a decisión «ten como obxectivo mellorar a coordinación, a planificación e a execución da programación de actividades culturais da cidade, xa que será o Concello quen xestione os dous espazos culturais máis importantes, versátiles e de maior capacidade de público e desenvolvemento de espectáculos culturais en Ourense: o Auditorio e o Teatro Principal. O Concello de Ourense terá pleno control na realización de espectáculos culturais na cidade, o que lle permitirá evitar contraprogramacións de actividades que, ao coincidir en data, obrigaban ao público a ter que elixir entre a programación dos dous espazos culturais». O persoal do centro, composto por unha ducia de profesionais, será asumido pola institución municipal.