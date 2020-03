Pontón no quiere un debate Feijoo-Caballero: «O bipartidismo non mola»

«O bipartidismo non mola»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 04/03/2020 13:11 h

Ana Pontón, candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, no quiere un debate a dos entre el popular Alberto Núñez Feijoo y el socialista Gonzalo Caballero. «Se equivocan o PP e o PSOE se pensan que Galicia é bipartidista, porque nunca o foi e nunca o será», sentenció Pontón, que añadió: «A vella política do bipartidismo non mola nada e o que está de moda neste momento é o BNG».

La aspirante del Bloque fue preguntada por este asunto tras la presentación de la candidatura que la formación ha presentado en Ourense, que lidera la hasta ahora diputada Noa Presas. La provincia, según dijo, será una «peza clave» para derrotar al PP. Para ello, es necesario que haya una alta participación, explicó. «O PP vai perder a súa maioría absoluta en Ourense», dijo.

Si finalmente hay un cambio de gobierno y lo lidera el BNG, «un dos grandes retos vai ser acabar co abandono do interior». Los nacionalistas, según dijo, prestarán especial atención al impulso al empleo en el rural y hará una discriminación positiva en la dotación de servicios sociales, sanitarios o educativos. Además, defendió la mejora de las infraestructuras en el rural haciendo hincapié en la puesta en marcha de un servicio ferroviario gallego de cercanías.