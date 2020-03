99 años y bailando

El vecino de 99 años de Pardeconde no dudó en participar del entroido de su zona

La Voz de Galicia

Ourense 05/03/2020

Dice Elena González que su tío está «forte coma un roble». Tanto es así que le cuesta un rato localizarlo, porque Evaristo Carballo sale a caminar cada día, mañana y tarde, y cuando se pone a andar, es difícil llegarle al paso. Este miércoles cumplió 99 años y lo hizo cargado de buen humor, tal y como le caracteriza. «Me encuentro fenomenal. Tengo fuerza, muchas ganas de comer y mucha salud», cuenta. Este año le operaron de cataratas y ha vuelto a ver bien. «Dice todo el rato que le tocó la lotería porque no se lo esperaba», explica su sobrino político, el marido de Elena, Saturnino Fernández. Los tres volvieron de Madrid hace unos días. «Fuimos a visitar a los hijos y nietos de mis sobrinos que viven allí. Lo pasamos de maravilla. Salí a pasear por la capital todos los días sin excepción», relata Evaristo. Es uno de los vecinos más queridos de Pardeconde, donde nació y todavía vive, ahora junto a sus sobrinos. Allí celebró el entroido animado por los esquilós -cencerros- de los felos que visitaron la aldea y no dudó en bailar con ellos. «Me gusta mucho estar animado», afirma. Lo que no sabe, es todo lo que anima él a los demás cada día. ¡Muchas felicidades!