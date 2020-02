«Chamei polo ladrón e ensineille o que tiña para que non entre máis»

0

ourense / la voz 27/02/2020 19:45 h

Conviven desde hace casi un año con ellos. Los comerciantes del rianxo y de los establecimientos bajo la Alameda los conocen perfectamente, pero eso no ha evitado que se hayan convertido en sus principales víctimas. Los okupas que resisten en los puestos cerrados de la plaza de Abastos, a pesar de que ya esté vallada, les roban a diario, entrando en sus puestos y rompiendo todo lo que pueden para hacerlo. La situación es tan desesperada e insostenible que la asociación de la plaza ha puesto en conocimiento los hechos ante el Concello y las policías nacional y local. «Esta situación ha caldeado muchos los ánimos entre los comerciantes y empleados del mercado, ya que cada vez se teme más un encontronazo con alguno de estos okupas que en la mayoría de los casos están bajo los efectos del alcohol o las drogas y a los que la propia Policía ya incautó navajas en registros previos», señalan.

El propietario de Frutería Santiago es una de las víctimas. Han entrado en su tienda dos veces en un mes. Primero rompiendo la cerradura de la puerta y días después el cristal. No se llevaron ningún producto, solo las monedas que el propietario guarda en un cajón. «Levo aquí 56 anos e roubáronme tres veces. Dúas delas este mes. Coñézoos e xa intentaron entrar en case tódolos postos do rianxo, para roubar ou para ocupalos. Eu non deixo xa nada dentro. O outro día vin o que entrou. Chamei polo ladrón e ensineille o que tiña para que xa non entre máis», explica el frutero.

El colectivo señala que otro temor que muestran los comerciantes es que en el caso de que se consigan desalojar los puestos ocupados, se trasladen a la zona del rianxo y lo establezcan como base. Esta problemática, dicen, se suma al ya «tradicional» menudeo de droga de la Alameda. «La puntilla a la situación la ha dado la falta de alumbrado público en la zona, que se había restablecido semanas atrás pero ha vuelto a faltar», afirman y exigen que el Concello tome medidas urgentes y contundentes para acabar con una situación que se alarga en el tiempo.