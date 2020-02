Doble ración de Jácome y paritorio incluido en As Eiroás

0

maría doallo

ourense 25/02/2020

Reírse de uno mismo es bueno para la salud. Lo sabe el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que este martes no dudó en acudir a la Festa da Pita en As Eiroás, donde por supuesto él era uno de los artistas invitados de esta edición. Me refiero a él como personaje, aunque el auténtico regidor de la ciudad fue de los primeros en llegar. Lo hizo solo y, durante la media hora de espera que provocó el cambio de escenario a causa de la lluvia, accedió a hacerse fotos con aquellos asistentes a la gran boda del carnaval municipal que se lo solicitaron. Entre los invitados mejor vestidos se encontraba otro ourensano ilustre, un rejuvenecido Yosi de Los Suaves. También un batallón de peluches, superhéroes y hasta una familia de gnomos con sus propias setas. Nadie quiso perderse la oportunidad de lucir el mejor disfraz en el evento del entroido de As Eiroás.

En torno a las 13.30 horas comenzó el enlace entre los dos viudos del barrio. Antonio Guimarey y Gumersinda de Benavides presumieron de sinceridad sin tapujos, tanto como les caracteriza, para recordar sus primeros encuentros íntimos en un pajar, satisfyer incluido. Los sobresaltos del cura ante estas afirmaciones picantes fueron placados por la mismísima Greta Thunberg que defendió la falta de huella de carbono de los actos impúdicos de los viudos. «Tiveron en conta o medio ambiente á hora de xuntarse nun pallar, así que poden casar», sentenció en un gallego perfecto, resultado de pasar los veranos de su infancia en la costa gallega. Antes de conocerse este dato, el encargado de traducir a Greta fue Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo, que acudió en coche oficial del «Untamiento de Ourense», acompañado por Jácome. Con un montón de luces alumbrando las solapas de su chaqueta explicó a la joven activista que le habían comunicado que durante la Navidad, los planetas dejaban de girar alrededor del sol para hacerlo sobre Vigo.

La Voda da Pita prosiguió con algún que otro sobresalto. En la parte del «Si alguien se opone a este matrimonio que hable ahora o que calle para siempre», entró en directo una llamada de Núñez Feijoo, quien aseguró un paritorio para As Eiroás, con su consiguiente reestructuración de pediatras por toda Galicia. Gumersinda no lo soportó y dio a luz al momento. Más allá de estos imprevistos y mientras Jácome disfrutaba de su clásico cubata maridado con conguitos en el bar de la comisión -y el de verdad no perdía detalle de la sátira mientras la grababa con su teléfono móvil-, el cura, y la monja, pronunciaron las palabras mágicas: «Polo santísimo poder do nabo, da nabiza e do grelo, eu vos declaro marido e muller». Tras esto y, como ya es habitual, el pueblo tuvo que revolverse para conseguir ser invitado al festejo. En esta ocasión versionaron el emblemático tema italiano Bella Ciao. El guardia civil que acudió a frenar el revuelo cantó por Rosalía y acabó en arrumacos con la monja. Y con esto, más alguna mención al coronavirus y al rascacielos ourensano, terminó la boda entroidal en As Eiroás.