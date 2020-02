El deporte ourensano presume de entroido

0

Por María Doallo

Ourense 27/02/2020

«Básicamente lo que queríamos era plasmar en la ropa el orgullo del entroido ourensano», afirma Pablo Álvarez, director creativo del Cob. Él ha sido el encargado de llevar a cabo el diseño de la camiseta especial entroido de este año del equipo de baloncesto ourensano. Consiste en un montón de motivos representativos del carnaval de la provincia esparcidos sobre un fondo verde oscuro. «Apostamos por los colores vivos inspirándonos en los trajes tradicionales de Verín, de Xinzo o de Laza, entre otros. Queríamos que quedase bien plasmada la alegría propia de esta fiesta», explica. Los jugadores son los primeros ilusionados con su equipación ocasional. «A ellos les encantan estos cambios porque muchos son de fuera y alucinan con este tipo de celebraciones, claro», indica Pablo. Todos ellos disfrutaron de unos días libres para conocer la fiesta y la tradición del entroido de primera mano. «Me encanta descubrir este tipo de costumbres ourensanas aunque es cierto que en mi ciudad natal, New Orleans, el carnaval se organiza a lo grande con enormes desfiles por la calles», afirma el segundo capitán del equipo Alfredo Ott. El primero, Kevin Van Wijk, natural de Harlem (Holanda) también disfrutó con ganas del fin de semana de entroido ourensano: «Voy a aprovechar para conocer más cosas de esta provincia en compañía de mi familia».

Orgullosos de Ourense

El entroido es una fiesta tan patria que incluso ha contagiado al deporte ourensano. Esto lo saben bien los chicos del Ourense CF que en sus últimos partidos han lucido una camiseta diseñada especialmente para homenajear esta época del año. A la tradicional equipación azul y blanca se han sumado ilustraciones de la figuras más representativas del entroido de toda la provincia. No falta el peliqueiro, la pantalla, el cigarrón o el boteiro, entre otros. «Esta festa é importantísima para os ourensáns e creo que está xenial o feito de dala a coñecer. É un orgullo lucir o entroido dende o campo de fútbol», dice el jugador limiano Germán Nóvoa. «Este tipo de iniciativas consiguen que el público se identifique más con el club, no solo con nuestro trabajo sobre el césped si no con la ciudad a la que representamos», apunta Dani Portela. La camiseta es obra del equipo de diseño de la tienda de deportes ourensana Coolsport y se trata de la primera colaboración con motivo del entroido. «Queríamos dar visibilidad a una tradición tan autóctona como es esta. Intentamos apoyar siempre a la provincia y ayudar en el ámbito turístico todo lo que podamos. Estamos orgullosos de Ourense», dice el presidente del club, Camilo Díaz. Los jugadores se muestran encantados luciendo la camiseta, que ya ha conquistado a muchos. «Está teniendo bastante expectación e incluso se vende para gente de fuera de la provincia», finaliza Camilo.