Nuevas caras en el bar Cortés

La Voz de Galicia Por María Doallo

Ourense 18/02/2020 14:45 h

El clásico bar Cortés de la calle Lepanto, en pleno casco histórico de la capital, cerraba sus puertas recién iniciado el año cuando su último propietario, Milucho Rodicio, decidió que era momento de jubilarse después de adquirir el local allá por el año 1995. El relevo no se hizo esperar y el matrimonio formado por los ourensanos Alejandro Estévez y Susana González se hizo cargo del negocio sin pensarlo dos veces. «Nosotros éramos clientes y amigos de Manuel y no queríamos que se perdiese este lugar, tan ligado a esta zona de la ciudad», explica Alejandro. Su mujer, Susana, será a partir de ahora la cara visible del bar rebautizado Casa Cortés. «Hemos remodelado todo, desde la fachada al interior, para aportar algo nuevo a nuestros clientes», cuenta el empresario ourensano. El bar, que reabrió sus puertas al público este lunes con una multitudinaria inauguración, pretende recuperar la tradición propia de la zona. «Apostamos especialmente por los productos gallegos y por la cocina casera, la de toda la vida. Que la gente encuentre aquí su sitio y pueda disfrutar de nuestros pinchos cocinados en el propio día», dice Alejandro. Tortilla, empanada de la casa, mejillones o raxo, son algunas de las propuestas con las que comienza el nuevo Cortés. En cuanto a la bebida también hay novedades. «Desde el principio supimos que queríamos cuidar la carta de vinos al máximo. Tenemos la mejor variedad de caldos de Galicia», amplía. No solo eso, lo mismo ocurre en el caso de los vermús. De hecho en este punto destaca su originalidad: «Queremos organizar sesiones especiales con algunas marcar de vermú de grifo. Poner música y atraer a la gente a disfrutar de ese momento en esta calle. Nos hemos apurado al máximo para poder estar abiertos en el entroido y a partir de ahí vendrán muchas sorpresas».