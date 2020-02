Espazo Común se presentará a las autonómicas en la provincia de Ourense

0

La Voz de Galicia

18/02/2020 14:44 h

Espazo Común, la formación liderada por Pachi Vázquez, se presentará a las elecciones autonómicas por la provincia de Ourense y lo hará con un único objetivo: poner a Ourense por encima de todo para que haya, de una vez por todas, una implicación y un compromiso con la provincia para el reequilibrio territorial y la dinamización de la misma. Desveló Vázquez que existen negociaciones para tratar de crear una candidatura en la provincia de Pontevedra. El exconselleiro de Medio Ambiente cargó contra las formaciones mayoritarias, acusando a PP, PSOE y BNG de no preocuparse nunca por Ourense y tener sus intereses en otra parte -sean en Madrid o en Santiago de Compostela- y recurrió al modelo de Teruel Existe para señalar que es posible influir en la política estatal, en este caso autonómica, si hay un compromiso ciudadano y la identificación con el territorio. Matizó que Espazo Común no es Teruel Existe, pero que pondrán a Ourense por encima de cualquier otro interés y que se pueden conseguir cosas si los ourensanos reaccionan y se comprometen con los intereses de una provincia que es el claro ejemplo de la Galicia Baleirada, la España Vaciada y la caída progresiva de todos los indicadores positivos, con la despoblación, el abandono y la emigración como únicas alternativas. El exalcalde de Piñor y exportavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga, será el encargado de coordinar el grupo de trabajo del que saldrá la candidatura que optará al 5A. Pachi Vázquez, que anunció que no será el candidato, situó en el listón de los 10.000 votos el objetivo de conseguir representación en el Parlamento de Galicia. De ser así y de estar en juego la mayoría absoluta, de Feijoo o de una alternativa al PP, «calquera pacto ou negociación pasará polos intereses de Ourense. Aí estará a liña vermella».