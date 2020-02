La 57ª Feira do Viño do Ribeiro ya tiene cartel anunciador

0

21/02/2020 14:31 h

El diseñador gráfico Miguel Ángel García Chaler es el autor del cartel de la Feira do Viño do Ribeiro, que celebrará su 57ª edición en Ribadavia entre el 1 y el 3 de mayo. El concurso recibió 186 propuestas. El autor afirma que intentó aunar en el cartel «todas las virtudes de la DO Ribeiro, naturaleza, belleza, tradición y color».