La Diputación convoca la tercera edición del Premio Rodolfo Prada

Ourense 17/02/2020 13:55 h

La última reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación ourensana dio luz verde a la convocatoria de la tercera edición del Premio Rodolfo Prada. El galardón tiene tres modalidades: una para profesionales de la gestión cultural, otra para voluntarios y colectivos aficionados y una más para proyectos culturales concretos. La cuantía del premio es de un máximo de 1.000 euros en la primera modalidad, 2.000 en la segunda y 3.000 en la tercera. «Poderán optar ao premio as persoas, colectivos ou entidades que se distingan pola súa traxectoria relacionada co anteriormente citado. As candidaturas poderán ser presentadas por persoas físicas, profesionais da xestión cultural, colectivos culturais ou institucións públicas ou privadas do ámbito cultural dentro do prazo sinalado nas presentes bases. Ademais, o xurado, unha vez constituído como tal, poderá formular propostas sobre calquera dos apartados», explica la institución provincial en un comunicado.