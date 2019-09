La escuela infantil de Vilamarín, a punto de rozar el lleno

0

Ourense 30/09/2019 05:00 h

En la escuela infantil A Galiña Azul de Vilamarín, en la provincia de Ourense, hay 15 pequeños matriculados. Pero en unos días rozarán el lleno, porque en el proceso extraordinario puede que lleguen otros cuatro, por lo que solo quedaría una plaza libre. Este ayuntamiento es uno de los 36 de Galicia en los que los puestos sostenidos con fondos públicos superan a los menores censados de cero a tres años.

Esto permite, por ejemplo, que sea habitual que niños de otros municipios se matriculen en el centro. «Cada vez son máis os do propio concello, ao mellor o 70 ou o 80 %, pero hai tamén de Amoeiro, que está ao lado, e como limitamos con Lugo tivemos a nenos de Chantada e mesmo da Peroxa», explica la directora, Tania Guzmán. Aunque no es limítrofe con Ourense, también acogieron a niños que venían de la capital cuando por motivos de trabajo a los padres les resultaba más cómodo.

El perfil de los pequeños que acuden a esta guardería de la Xunta, a unos 25 minutos de la capital ourensana, es variado. Porque están los alumnos que han sido matriculados porque sus padres necesitan esta herramienta de conciliación, pero también los que van menos horas para socializar con otros niños de su edad. «Os pais entenden a importancia de que os nenos se xunten cos seus iguais porque os pequenos non se comportan igual na súa casa que na escola. Por iso sorpréndense de que aquí fan cousas que na casa non fan, ou comen alimentos que na casa non proban. A voz vaise correndo, e moitas familias, aínda que non sexa por temas laborais, traen aos nenos media xornada».

El centro tiene solo 20 plazas autorizadas, aunque el edificio tiene más capacidad. Son, de hecho, unas instalaciones fantásticas, «cando vén o persoal substituto dinos: menuda escola tedes, tiñas que ver outras!», cuenta la directora del centro.

Diferente es la ratio de personal, más justa, sobre todo cuando se juntan pequeños de los tres tramos de edad, «cada ano é un mundo. Este curso e o anterior, por exemplo, hai moitos nenos que entran a primeira hora e moitos que se marchan á última, polo que hai que organizar a xornada en función do horario que teñen as familias».