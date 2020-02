La alta velocidad a Vigo por Cerdedo regresa a la fase de estudios

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 15/02/2020

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, enfrió ayer en su visita a la ciudad de Vigo las expectativas respecto a un cercano comienzo de obras como el AVE directo por Cerdedo, la autovía alternativa entre Vigo y O Porriño o la eliminación del peaje en Redondela, achacando sus demoras u obstáculos a los ejecutivos anteriores. Con las tres peticiones se comprometió, pero trazó un recorrido administrativo al que no se atrevió a poner fecha.

ave por cerdedo

Nuevo impacto ambiental. La construcción de un ramal directo a Ourense desde la afueras de Pontevedra por Cerdedo para evitar a los vigueses y pontevedreses tener que viajar en tren hasta Santiago en sus viajes a Madrid, entrará de nuevo en fase burocrática y de evaluación ambiental por tercera vez. Ábalos aseguró ayer que la tardanza del PP en gestionar el proyecto ha propiciado que tenga que adaptarse a los cambios normativos en materia medioambiental que se han introducido ya durante el propio Gobierno del Rajoy por extremos como el anegamiento del túnel de Pajares. «Tenemos que empezar. Vamos a retomar la línea de AVE directo a Madrid, una reivindicación del Ayuntamiento de Vigo que estaba abandonada, y dar inicio al correspondiente estudio hidrogeológico», concretó el ministro respecto a la obra prometida por Francisco Álvarez Cascos a comienzos de siglo. El responsable de Fomento añadió que el estudio informativo del proyecto ya hecho «podría servir, aunque habrá que actualizarlo seguramente», acotó.

menos tiempo a madrid

3,20 horas en 2020. Mientras el proyecto de Cerdedo no sale de los laberintos ministeriales, Ábalos se congratuló ayer de que el viaje entre Vigo y Madrid se recorte en una hora, calculó, una vez que se pongan en marcha los tramos en obra, para situarse en el 2020 en 3.20 horas cuando entre en servicio el AVE a Galicia, aunque en el caso del sur de la provincia será necesario dar un rodeo hasta Santiago.

variante Vigo-O Porriño

Partir de cero. Si en el caso del AVE por Cerdedo su retraso es achacado por el ministro de Fomento a la lentitud de los gobiernos del PP, en lo que respecta a la variante a la autovía Vigo-O Porriño Ábalos incluso aludió a un posible engaño de sus predecesores. «El Plan de Inversión de Carreteras» (en el que se incluía el proyecto de túnel para salvar las curvas de Tameiga y dar una nueva entrada a Vigo por el sur) tiene más nombre que realidad. No hay contenido, no hay desarrollo del plan», dijo ayer Ábalos en su visita al Ayuntamiento. Para el ministro no hay otras salida «para esta obra que nos parece muy importante» que consignarla en los presupuestos del Estado para que algún día sea realidad. «Vamos a empezar por los estudios de trazado y todo los tramites previos a la redacción del proyecto para que esta pueda ser asumida por el presupuesto, añadió sin concretar si formará parte de las cuentas del 2019 o tendría que esperar a las el 2020. «Lo sacamos de un espacio de imposible cumplimiento y lo situamos en una vía de cumplimiento ordinario en los presupuestos generales del Estado», zanjó.