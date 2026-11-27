Moncloa | EFE

Quién le iba decir al recluta Pedro ese caluroso 7 de julio de 1996 en Cáceres que más de 30 años después iba a estar jugándose su futuro político por enésima vez, y que para intentar agradar a cierto electorado, desencantado acaso con eventos como los de Ceuta, iba a enviar desde la Moncloa este documento del que otros patriotas no pueden presumir. El joven de la prominente nuez, mirada introspectiva y un chasquido de mandíbula que prácticamente se escucha desde esta vieja fotografía casi en movimiento lleva calada la gorra, como ocultando lo que aún tardará prácticamente tres decenios en florecer bajo ella: el mechón albino presidencial. Eso llegará muchísimo después, al mismo tiempo que salgan cosas feas de personas muy próximas a él y en la mesilla de cierto expresidente y consejero emerjan unas joyas fabulosas. Pero estamos en julio de 1996 y eso aún no ha pasado, o sea, este soldado Pedro de la foto podría llegar a afirmar que no ha sucedido nunca.