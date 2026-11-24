Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Con permiso de José Luis Ábalos, quien diga que ser ministro del Gobierno Pedro es una condena de cárcel no dice toda la verdad. En ocasiones, hasta puede ser gratificante y sanador. No hay más que ver a la sonriente Yolanda Díaz. Es difícil creer que esta mujer acaba de retirarse de dos guerras que solo podía perder, una en la Organización Internacional del Trabajo, la otra en las urnas del 29N. Yolanda muestra contenta un papel a sus enemigos íntimos Ana Redondo, Elma Saiz y Arcadi España. Todos ríen contemplando uno de los últimos folios mecanografiados en esta legislatura exótica, sin Presupuestos pero con anuncios tan extraordinarios como presuntamente desesperados. Ríen y no es descabellado pensar si a pie de página, al lado de la firma del esposo de Begoña Gómez, no figurará la leyenda «Queda aprobado este nuevo despilfarro; un 2x1 de decretos, y que me quiten lo bailado».