El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno por este partido, Santiago Abascal, el martes en un mitin en las Palmas de Gran Canaria. Europa Press Canarias | EUROPAPRESS

Abascal no solo no piensa renunciar a las ayudas que cobra su mujer Lidia Bedman, beneficiaria del bono social térmico que reciben familias vulnerables, sino que asegura que las contempla en su programa. Y piensa ampliarlas. No hay mejor defensa que un ataque. Ante el escándalo de que un diputado como él, presidente de un partido, líder de un grupo en el Congreso, obtenga sin sonrojarse ese cheque de 210 euros como ayuda para pagar la luz de su hogar, Abascal opta por legitimar que pueda llevarse esa ayuda social con su sueldo. Pregunta: ¿no es él, además, el que repite que las ayudas en este país se las llevan los inmigrantes? Abascal, que siempre ha negado que su Fundación Disenso reciba fondos dudosos, ha tropezado en su carrera electoral, que iba como una moto, con esa torpe ayuda para electricidad. Él se puede permitir pagar la luz. Es obvio, por muchos hijos que tenga. Miren el sueldo de diputado y les entrarán ganas de no ir mañana a trabajar. El problema de Abascal no es la luz ni la compra. Es su primera gran metedura de pata en unas elecciones que David Broncano le puso en bandeja. Broncano normalizó al diablo de la ultra derecha. Lo convirtió con su entrevista de filfa en un tipo centrado y de centro. En alguien que no metería miedo ni a una flor. El desastre televisivo de Broncano, que nunca superará por muchos chistes que haga, transformó a Abascal en un hombre bonachón. Santi consolidó nada menos que, gracias a la televisión de Sánchez, los votos que le dan en los ansiolíticos de las encuestas. Hasta que llegó este feo dinero de la luz. La luz, como la compra, duele a todos los españoles que no pueden llegar a final de mes. La explicación de que él la va a seguir cobrando y de que si gobierna las aumentará no convencerá a nadie. Tal vez a su familia y a los más fieles a Vox. Tanto le dolió que recurrió al calibre grueso que suele usar contra Sánchez y el sanchismo: «El dinero de los españoles está mucho mejor en manos de las familias que en manos de Sánchez y sus amigos para que se lo gasten en putas y mordidas». El sultán ha pisado un charco. Diga lo que diga. Sobran las justificaciones. Lo que procede es devolver una ayuda tan injusta, cuando a muchas familias realmente vulnerables les están cortando la luz. Siempre se ha debatido sobre estos cheques universales que se reparten sin mirar la letra pequeña de los ingresos, que se dan por el número de hijos, sin mirar los ceros de las nóminas de los padres. No parecen muy lógicas. Desde luego a Abascal le ha supuesto llevarse el zasca que Broncano no le supo dar (o no le quiso dar). Como dijo Pedro Sánchez, «no es que sea facha, es que es pura fachada». Abascal se la devolvió a lo bestia a Sánchez: lo comparó nada menos que con el asesino José Bretón. Esta campaña es un spa.