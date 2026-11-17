Nathan Howard | REUTERS

Como el 29N lo impregna todo, no está de más aclarar que esta mujer no es la esposa de cierto candidato a la presidencia del Gobierno celebrando que es beneficiaria del bono social térmico. A desmentirlo contribuye el sombrero texano que aparece en primer plano y, si ponemos la lupa sobre la fotografía, la placa que hay sobre la mesa, que identifica al primero de los hombres calvos —el deputy executive director Kornell Rancy—, o la tarjeta que ella lleva colgada del cuello, que incluye su foto con el pelo suelto, su nombre, Christina Heines, y la leyenda member elect. Heines tiene 36 años, pertenece al Partido Demócrata y es una de las personas que ha conseguido que Donald Trump se calle un rato. Como es nueva en la Cámara de Representantes ha tenido que extraer una bola para saber qué despacho le toca en Washington. Parece que la suerte le ha sonreído. Hay políticos a los que les toca la lotería después de ganar las elecciones. A otros, les toca antes.