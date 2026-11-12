¿Aló vicepresidente?

jrp | EFE

Avanza el mes de noviembre hacia su ecuador y en Logroño no hace frío. La ciencia explica que es por el cambio climático. Que Vox la perdone. La cabeza de su líder asoma por el techo solar de un automóvil. Santiago Abascal no sonríe, ergo se puede afirmar que en su campo de visión no está David Broncano. Una mano abierta con un anillo plateado emerge por un lateral de la fotografía. Su propietario tanto podría ser un fan de las devoluciones en caliente como alguien desesperado por encontrar un taxi libre. El jefe de Vox o lo ignora o no lo ve, anda entretenido en un saludo que a algunos les traerá a la memoria ciertas páginas de hemeroteca. A lo mejor son solo prejuicios, ya se sabe que este hombre sobre algunas cosas del pasado funesto carece de «una posición». Para despejar la incógnita habría que volver a entrevistarlo. A cambio, él solo llevará a su público y pondrá sus condiciones. Está a un tris de facilitar también el listado con las preguntas.