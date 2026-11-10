Eso que pasó entre Broncano y Abascal

LA REVUELTA / RTVE | EUROPAPRESS

Hay quien habrá visto la mano de Donde dije Pedro tras la peor entrevista que se recuerda en la tele pública, si es que a eso de La revuelta se le puede llamar entrevista. Tratándose de Sánchez, lo prudente es no descartarlo de antemano. Engordar a Santiago Abascal para adelgazar a Alberto Núñez Feijoo. Cosas más maquiavélicas se han visto. Hay quien se preguntará si David Broncano no será en realidad un agente encubierto al servicio de los húngaros de Vox. Pero quizá la explicación es más sencilla: que al humorista le entró, en mala hora, un ataque de periodista y que, balbuceando y sin querer, dignificó la profesión, certificando que el periodismo puede ser de todo menos un chiste. El resultado del careo y cacareo entre Broncano y Abascal con un público de aplausos enlatados como el de la serie Friends se puede ver en esta foto: el presentador sonríe por no llorar. La carcajada de Abascal aún retumba en los pasillos de TVE. Algunos récords de audiencia los carga el diablo.