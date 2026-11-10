Y Abascal vaciló a Broncano

El líder de Vox. Santiago Abascal, en un momento de la entrevista en «La revuelta» junto a David Broncano

A Santiago Abascal (Bilbao, 1976) no se le puede negar su capacidad de encararse con lo que haga falta, desde sus años en el País Vasco frente a proetarras hasta sus enfrentamientos en el Congreso o en mítines en la calle. En La revuelta la tensión estaba asegurada, aunque estaba descartado cualquier conato de violencia. De entrada, porque la selección, por parte de Vox, de un público entusiasta garantizaba pocos disensos. Fue recibido al grito de «presidente, presidente» y cada una de sus peroratas era jaleada con una salva de aplausos que incluso incomodaba al presentador, un David Broncano (Santiago, 1984) que durante las casi dos horas de entrevista no dominó el plató y titubeó más de lo que acostumbra pese a jugar como local, ser el árbitro y anunciar «una entrevista dura». Se lo habían pedido incondicionales de la izquierda como Pedro Almodóvar.

El programa fue un éxito de audiencia y un éxito para Abascal; y una decepción para el público de Broncano. Y no solo —ojo, espóiler— porque se hurtara en la emisión de La 1 las tradicionales preguntas sobre vida sexual y monetaria del entrevistado. Abascal entró al escenario del Teatro Albéniz con una sonrisa nerviosa que desapareció en el momento en el que empezó el cara a cara, sentados frente a frente el líder de Vox y el presentador.

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La liturgia del programa comienza con el invitado entregando un presente. Eso no iba a cambiar. «No sabía que traerte de regalo», dijo antes de lanzar el primer dardo. «Algunos me pidieron que te trajera una caja para que fueras metiendo tus cosas. Otros que trajera un adoquín de esos que nos tiran por ahí, o un lanzallamas...», dijo entre más risas casi forzadas. «Al final, he optado por una bandera de Ceuta», concluyó descolocó a su entrevistador, apenas respaldado por Grison —«Marcos», como repetía el entrevistado—, y Ricardo Castella.

A David Broncano hubo abundantes espectadores que le reprocharon que convirtiera la entrevista en un careo. «Fue más un debate», confesó esta mañana Abascal a Carlos Herrera en la Cope.

Pero a cada reproche de Broncano, el líder de Vox encontró una salida tirando de su manual: «No le echaste huevos para decirle a tus amigos de Israel que dejaran de matar niños en Gaza», le lanzó el humorista con su cara más seria en el único momento que pareció retomar el control de la entrevista. «Lo que no hacen los activistas es reconocer que Israel está defendiéndose de un ataque previo que lanzó una organización terrorista como Hamás. ¿Que habría que hacer si entrarán matando así en Ceuta o Melilla?», replicó. «Hombre, iría hasta yo con un palo», plegó velas el jienense nacido en Galicia.

Lo mismo pasó con la memoria histórica —«no estamos en contra de desenterrar a los desaparecidos, sino de utilizar una ley para enfrentar a unos españoles con otros. Miremos al futuro», repetía Abascal— o con los ataques personales a Pedro Sánchez. «No voy a retirar lo de dictador. Y sí, está rodeado de una mafia: su hermano condenado, su mujer procesada, su fiscal general...», enumeró.

Broncano intentó empatizar con Abascal en algunos momentos, pero acabó hablando de su propia situación en el programa y su difícil relación con Vox y su entorno. «A mí me han sacado mi foto en los debates en el Congreso para decir todo lo que cobraba, que ojalá fuera todo para mí —dijo en tono irónico— y diciendo que ese dinero faltaba de la sanidad pública». «Puede que tengas razón, no siempre acertamos», concedió a modo de disculpa el líder de Vox antes de volver a la carga con todos sus mantras sobre migración, vivienda y los temas de campaña.

El pulso duró más de lo habitual y acabó haciéndose largo, pero la despedida incluyó otro choque para entusiasmo de las redes sociales. «No voy a desearte suerte», despidió Broncano. «Yo a ti sí, la vas a necesitar», replicó el de Vox antes de matizar, tras un incómodo silencio: «Es broma, pero es que te has puesto tan serio...».

Si el objetivo era que Santiago Abascal y Vox dieran mucho miedo para movilizar a las izquierdas, el resultado final para este propósito fue un fiasco. Abascal, con ese público de su lado, salió airoso por la calle Paz tras haber vacilado al cómico.