El último tuit de Óscar Puente

FERNANDO VILLAR | EFE

A Puente pasado podría decirse que en esta foto, prólogo de lo que iba a suceder cuatro horas después en el Congreso, Óscar tenía ya un poco cara de ir a decir lo dejo. En realidad, basta con jurar el cargo de ministro para que a uno se le empiece a poner rostro de dimisionario, y eso que en este país dimitir sigue siendo una palabra rusa y los políticos españoles muy políglotas no son, por mucho que este Puente supiese jurar en arameo. El caso es que hubo giro de guion cuando casi estaban apareciendo los títulos de crédito de su comparecencia. Si la decisión de cambiar el final de la película fue de Óscar Puente o de la factoría Donde dije Pedro seguramente es lo de menos, porque una cosa es que a un político le cueste dimitir y otra los pobres muertos de Adamuz y Urda. A este Óscar de las redes sociales no le quedaba otra que irse. Solo faltaba ponerle fecha a lo inevitable. Él dice que se va para contribuir a dignificar la política. Seguramente no caerá esa breva.