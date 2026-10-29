Puente y Marlaska, el abrazo de los ministros inverosímiles

Ismael Herrero | EFE

Óscar Puente definió la tragedia de Urda como «verdaderamente inverosímil». Para algunas personas, quizá millones de personas, lo inverosímil será ver esta foto y un texto que dice: dos ministros se funden en un abrazo en el Cecopi de Toledo, muy cerca de donde los trenes se transformaron en un cementerio. Para algunas personas, quizá millones de personas, sería más verosímil, desde luego en otros países lo sería, si el texto hablase de un abrazo entre dos exministros del Gobierno Pedro. Pero hablamos de España. Y aquí, Fernando Grande-Marlaska, que abraza raro, con los ojos abiertos, sigue siendo titular de Interior, a pesar de Ceuta y a pesar de su sepulcral silencio cuando la violencia se extendía, hace dos telediarios, por varias ciudades de su competencia. Y Óscar Puente, autor del oxímoron «ahora no estoy pensando en mí», sigue llevando la cartera de Transportes. Casi lo único bueno que se puede decir de él es que desde entonces tuitea un poco menos.