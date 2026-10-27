El eclipse total de Junts

David Zorrakino | EUROPAPRESS

Miriam Nogueras posa la vista en unos papeles. Todo lo que dirá a continuación se ha escuchado ya y se puede resumir en tres palabras: Espanya ens roba. Resulta que los que robaban eran otros y se olvidaban en Andorra el botín, palabra que en catalán se debe pronunciar «herencia». Antes de ayer, la delfina de Carles Puigdemont hacía piña con Donde Dije Pedro. Era como si los consejos de ministros de España se celebrasen en Waterloo. Por entonces, Miriam miraba desde su escaño como si su escaño fuera un trono. Pero se acabó el amor, o emergió la extrema derecha de la derecha catalana (la Aliança Catalana de Silvia Orriols), o ambas cosas, y Junts entró en pánico. Es precampaña. Ante una especie de eclipse total de luna azul, los antiguos convergentes anuncian que estudiarán alianzas con un PSOE sin Pedro, idea que en realidad tuvo antes Felipe González. Miriam Nogueras. Vaya depresión. El día menos pensado pide que la entreviste David Broncano.