Tras los besos de Pedro Sánchez

Eva Manez | REUTERS

Es comprensible que a partir de ahora los besos que estampe Donde Dije Pedro se comparen con la especie de juicio oral que el hombre abrió el sábado a su mujer en riguroso directo, alterando la escaleta de los telediarios e intentando voltear lo que las encuestas dicen, lo cual está por ver. Ahora, cuando el presidente candidato acude a un acto, las cámaras siguen los pasos de sus labios. Es como si un hilo invisible las dirigiera hacia ellos, esperando agazapados el siguiente beso. No tardó en llegar. Es este. No es cuestión de decir si el beso después de El Beso a Begoña Gómez es o no es decepcionante, pero se parece al del sábado como Ábalos, Cerdán y Koldo se parecen a Santa Teresa de Calcuta. Si El Beso era un canto al amor y al voto en urna y por correo este es gajes del oficio, un día triste en Oliva después de la dana, Sánchez saludando a su candidata en Valencia, la ministra Diana Morant. Gobierno Pedro. Tanto beso para acabar siendo víctima de una cobra de Carles Puigdemont.