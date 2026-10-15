El penúltimo viaje oficial de Yolanda Díaz

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Acaso estemos ante una de las últimas fotografías de Yolanda Díaz bajándose de un coche oficial, si es que finalmente falla la pasarela a la Organización Internacional del Trabajo. O quién sabe, ella ha dado muestras de buscarse bien la vida, y no hay que olvidar que hombre y mujer son animales de costumbres: cuántos han dicho se acabó y a renglón seguido se les ha visto agarrados con uñas y dientes al asiento de cuero de un coche azul marino con chófer incluido. Yolanda está y no está. Incluso cuando está, parece estar de incógnito. Las gafas y la pose ayudan. La agente 007 de la izquierda a la izquierda de Donde Dije Pedro desciende del vehículo para dar la que quién sabe si no será una de sus últimas lecciones como ministra. Su legado, pronostican las encuestas, será la travesía del desierto. El único Frente Amplio que se divisa en kilómetros a la redonda es el de una berlina pagada por los contribuyentes.