Hombres hechos y ultraderechos

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Con la foto no basta para saber si estos dos hombres se han tragado el palo de una escoba. Habría que hacerles unas radiografías. Barrer están locos por barrer sus respectivos países, y derechos van un rato, pero quién sabe. A Jordan Bardella, que es el de la izquierda aunque esta precisión le pueda ofender, lo ha traído a España el de la derecha, Santiago Abascal. Ambos presumen de bandera: el uno preside y el otro presidió el Grupo Patriotas por Europa. Escuchándoles diríase que son los encargados de expedir los carnés de nacionalidad en sus territorios. Hay quien pensará que tiempo al tiempo. Los dos tienen más cosas en común. A Jordan Bardella no se le conoce otro esfuerzo que ser cachorro de Marine Le Pen. Sobre Santiago Abascal, que es tan español que los créditos de Vox los firmaba con un banco húngaro, circula el rumor de que este decenio no le van a conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo.