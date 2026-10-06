Frente Amplio, futuro estrecho

Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Al creador del término Sumar lo deben estar buscando para pedirle una indemnización; es difícil encontrar nombre más, digamos, oportuno, hasta Yolanda Díaz se ha puesto a buscar una salida en la Organización Internacional del Trabajo. Quién sabe si el inventor no será el mismo que alumbró el último hit en nombres de formaciones políticas: Frente Amplio. Con las encuestas que están cayendo, a la izquierda de Donde Dije Pedro en lugar de cundir el pánico, que sería lo suyo, cunde el eufemismo. El Frente Amplio lo quiere liderar la ministra de las Huelgas de Sanidad, Mónica García, de quien cuentan que no es capaz ni de poner orden en lo suyo. A lo mejor son solo habladurías. Si declamar gesticulando diera votos, he aquí a la próxima presidenta del país. A su lado se sitúa un hombre, Ernest Urtasun, con un ceño tan fruncido que solo podría ser ministro de Cultura. A lo mejor también es pitoniso: tiene esa mirada del que sabe qué va a suceder el 29N.