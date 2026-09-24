Ana del gas pimienta

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Lo curioso es no llegar a distinguir entre echarle pimienta y echarle gas pimienta a la política. A la diputada del PP Ana Vázquez, conocida hasta hace dos días como Ana de Bande, su lugar de origen, el condimento se le fue de las manos. Un poco se veía venir. La mujer acostumbraba a exigir con cajas destempladas la dimisión de todo hijo de vecino. Si le llegan a poner un espejo delante, exige la suya propia. Nadie se lo puso, ergo, en lugar de dimitir o pedir perdón, ella apareció casi suplicando el Nobel de la Paz. Esta foto fue tomada tras su expulsión del salón de sesiones del Congreso por exhibir el ya famoso pulverizador. Ana está arropada por una peso pesado del partido, Ester Muñoz, con carpeta de Harry Potter. Congreso de los Diputados, o Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Es lo mismo. Si alguien se preguntaba qué asignaturas hay que estudiar para triunfar en política, ya sabe cuáles no: Rebajar tensiones y Rectificar es de sabios.