Isabel Díaz Ayuso, mirada de ático

Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La novia de Madrid que hace dos telediarios hacía aspavientos diciendo «no quiero saber nada de esa historia», y esa historia es un ático de 6,3 millones comprado con nocturnidad, alevosía y dinero público, acude casi a renglón seguido a inaugurar un encuentro internacional de inversión inmobiliaria. Si la agenda de Isabel Díaz Ayuso no la carga el diablo, poco le falta. La estampa dice que es inútil que el hombre con mano de cantar ópera se desgañite porque a ella la vista se le va hacia arriba, es como si estuviera buscando esos anuncios reflectantes de las inmobiliarias. Pero rastrear el cielo en busca de áticos de varios quilates tiene sus riesgos, y no solo políticos: se puede acabar sufriendo una tortícolis, que no es tan traumático como perder el tacto de una moqueta bajo los pies, aunque doler tiene que doler. Ella, en cambio, sonríe. Será que a estas alturas, perdón, aún se ve intocable. Isabel Díaz Ayuso. O cómo abrir de par en par los ojos y no querer ver que áticos más altos han caído.