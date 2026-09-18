Sánchez se lo está pensando: ¿febrero?, ¿marzo?, ¿agosto?

Daniel González | EFE

Un dedo de Donde Dije Pedro se apoya en su envidiado mentón mientras el meñique muestra a cámara un rastro de sangre bajo la uña, quizá producto de un golpe. Quién sabe si no quedaría atrapado en la puerta de un auto... judicial. Lo que le haya pasado al pequeño habría que preguntárselo al pensativo líder, de visita en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), lo opuesto al CIS de Tezanos. En el ICMAT dos y dos son cuatro, da igual cómo se ponga José Félix. Matemáticas: sumas, restas, divisiones acorazadas. A lo mejor Pedro anda rumiando sus cuentas de cara a las generales mientras trata de encajar mentalmente la fecha de lo inevitable. Hay quien especula con que pondrá las elecciones en febrero. Broncano apostó por marzo. Pedro puede estirar el chicle de la legislatura hasta agosto, pero ahí las urnas podrían pillarle de vacaciones. Bueno, no hace falta ser un estadista para saber que eso lo arregla votando por correo.