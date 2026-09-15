A quién quiere Margarita Robles

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Margarita Robles. Un nombre formado por una frágil flor y unos árboles robustos separados por un espacio en blanco. Como para intentar entender a la titular de Defensa. Toda España y parte de Marruecos la veían ya extramuros. Faltaba saber cómo: si cesada por Donde Dije Pedro o si con ella arrojando su carta de dimisión a la mandíbula presidencial. Pero la sangre no llegó al Estrecho. Margarita conservó el cargo después de volar por los aires la poca credibilidad de Marlaska y el relato gubernamental sobre la crisis de Ceuta. Pasaron los días y llegó el de ayer. La foto es de la ministra dirigiéndose a una sesión de control en el Senado con gesto de que me quiten lo rajado. Bajo la sonrisa y sobre los hombros lleva un jersey colocado al estilo cayetano, acaso un señuelo para que el PP se confíe, en plan «preguntad, malditos». Los de Feijoo caen en la trampa. Margarita viene a decir que sigue queriendo, políticamente, a Pedro. El porqué a lo mejor no lo sabe ni la CIA.