El último tiro libre de Feijoo

David Mudarra / PP | EFE

Aunque la trayectoria de la pelota parece bastante correcta, contemplando la foto y ciertas caras de suspense es imposible saber si el tiro libre con el que Alberto Núñez Feijoo dio por inaugurado el curso escolar en un colegio de Majadahonda acabó en canasta. Hay quien dirá que a esa distancia, y con la defensa del rival más alejada que un ático, fallar sería un delito, pero tiros más fáciles le han salido ya por la culata al aspirante del PP. La última vez que se vio en una así empezó a celebrar antes de tiempo, la pelota se puso a rodar caprichosamente sobre el aro haciendo una corbata y acabó escupida hacia afuera. El resultado fueron tres años, y va camino del cuarto, en la oposición. Desde luego, el hombre en cuestión carece de hechuras para ser elegido número 1 del draft de la NBA, pero se cuenta que esta vez lo tiene muchísimo más a tiro, que está rozando la canasta con los dedos. La distancia perfecta para encestar, o para volver a echarla fuera.