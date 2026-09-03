Robles y Marlaska: solo puede quedar uno

Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Más que a partir un piñón, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska están a partirse un piño, ergo hay gobiernos que no necesitan ni de una oposición: la llevan de serie. La estampa fue recogida durante el discurso de a mí que me registren pronunciado en el Congreso por Donde Dije Pedro a cuenta de la crisis de Ceuta y dice que hay miradas que matan, Fernando, y que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, Margarita. La titular de Defensa versus el de Interior. Con la gente que tienen a sus órdenes podrían armar la de San Quintín. A un lado, Robles, la nota discordante en el argumentario del Ejecutivo, la única ministra que se atrevió a no ovacionar al líder resiliente; al otro, Marlaska, excelso aplaudidor, aunque más quemado que la pipa de un indio. Diríase que entre ellos no hay boda a la vista. La foto cuenta que solo puede quedar uno. La historia dice que a lo mejor los dos acaban de vicepresidentes.