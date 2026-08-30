Atención primaria: no hay salud sin salud mental

Centro de salud en Vigo M.MORALEJO

Hace no tantos años, el sufrimiento psíquico era un tabú, cosa de débiles. Hoy forma parte de la conversación cotidiana, del grupo de WhatsApp a la prensa deportiva. Es uno de los desplazamientos culturales más profundos de las últimas décadas: los problemas de salud mental han dejado de ser un secreto vergonzante para convertirse en un malestar que se nombra, se comparte y busca atención.

La propia Organización Mundial de la Salud sostiene, desde hace años, que no hay salud sin salud mental: que el bienestar psíquico no es un añadido a la salud física, y que está determinada por lo socioeconómico, lo biológico y lo relacional. Las cifras confirman esta idea. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud sitúa en torno al 37 % la población española que presenta algún problema de salud mental. En Galicia, la Consellería de Sanidade reconoce que entre un tercio y la mitad de las consultas de atención primaria están relacionadas, directa o indirectamente, con la salud mental, y no es casualidad que sea también la comunidad con mayor consumo de antidepresivos de España, con un crecimiento del 22 % en los últimos años. Son datos distintos, pero juntos dibujan un mismo paisaje: el malestar psíquico ya no es la excepción que interrumpe la consulta de atención primaria, es buena parte de lo que ocurre en ella.

Vivimos en sociedades que han producido, a la vez, la posibilidad de hablar del malestar psíquico y una dificultad estructural —laboral, habitacional, afectiva, de vínculo— que lo alimenta sin descanso. Que la demanda de atención psicológica haya crecido no es un capricho generacional: es la consecuencia de vivir en una sociedad de alta exigencia emocional que empieza a entender la salud de un modo más complejo. Y una demanda que crece exige accesibilidad: recursos cerca de la vida cotidiana.

La atención primaria, que es la puerta de entrada real a la salud pública, apenas ha contado hasta ahora con psicólogos clínicos: Galicia ha pasado de 7 a 28 en el último año, con el compromiso de llegar a 50 en el 2030. Es un avance, un inicio en la normalización de la psicología clínica en el primer nivel asistencial. Que cuerpo y mente sean, en el fondo, la misma cosa no significa que deban tratarlos las mismas manos: la unidad ontológica cuerpo-mente no implica intercambiabilidad de las herramientas clínicas. El malestar psíquico tiene una lógica propia que exige una escucha especializada, distinta de la que puede sostener en diez minutos un médico de familia con la agenda saturada.

El Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia lleva años señalándolo: ya en su documento marco de la psicología clínica en atención primaria advertía que no bastaba con incorporar profesionales, sino decidir qué papel desarrollaban. Porque esa es la clave de la cuestión: no solo cuánta intervención se hace dentro de la consulta, sino si se relaciona con la comunidad en la que vive el paciente. La consulta debe ser un lugar de paso, un espacio donde sostener a quien sufre para devolverle cuanto antes la posibilidad de poder con su propia vida.

*Ricardo Fandiño es vicedecano del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia