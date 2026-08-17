Debate: ¿es buena la posición de las universidades gallegas en el mundo?

El ránking de Shanghái incluye la Universidad de Santiago y la de Vigo entre las mil mejores del mundo, mientras que la de A Coruña queda fuera de esa lista.
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O éxito das universidades galegas
Acaba de publicarse o ránking de Shanghái das universidades do mundo. Galicia conta con dúas entre as mil mellor clasificadas, e outra que desta vez quedou fóra, pero outros anos estivo no mesmo grupo. España, con trinta universidades entre as mil mellores, é o quinto Estado do mundo —xunto con Canadá— con mellores universidades, diante de Francia, Italia, Xapón ou Suecia, só detrás de Estados Unidos, Reino Unido, China e Alemaña. Esta posición, sostida no tempo, revela un esforzo de mérito que para seguir proxectándose no futuro necesita atención pública, con organización de estímulos e financiamento axeitados, para a continuidade dunha dedicación académica que é base dese logro reputacional.
Os criterios de medición son esixentes, algúns moi difíciles de cumprir para universidades recentes como as de Vigo e A Coruña; outros apenas puntúan nas universidades españolas por mor do corte histórico que sufriu a evolución da ciencia organizada no Estado español despois de 1939. Xulguen vostedes, tendo en conta como se descompón a puntuación:
— 10 %: antigos alumnos que gañaran un Premio Nobel o a Medalla Fields (matemáticas). No caso español, Jacinto Benavente, Severo Ochoa e Vicente Aleixandre puntúan na Complutense; Santiago Ramón y Cajal na de Zaragoza; e José Echegaray na Politécnica de Madrid. Camilo José Cela non acabou ningunha das carreiras que empezou, logo non puntúa como egresado. Para ponderar o significado, fronte a cinco españois Suecia tivo 34 premios Nobel, Suíza 30 e Dinamarca 14.
— 20 %: profesorado en exercicio galardoado cun Nobel ou Medalla Fields. Neste caso, a descompensación a favor das principais universidades norteamericanas e británicas —e agora tamén chinesas— é moi evidente. Así, o exiliado Severo Ochoa puntúa na Universidade de New York, onde traballaba en 1959.
— 20 %: persoal altamente citado en vinte e un categorías temáticas, segundo Clarivate.
— 20 %: artigos científicos publicados nas revistas Nature e Science.
— 20 %: artigos indexados nas bases de datos Science Citation Index e Social Science Citation Index.
— 10 %: rendemento académico per cápita: división da puntuación total dos cinco indicadores anteriores entre o número de profesores a tempo completo.
Nos catro últimos apartados, que supoñen o 70 %, concéntranse as melloras en exercicio académico e competencia que permiten ás universidades españolas situarse nas posicións do ránking. Moi importantes e valoradas, tendo en conta que as dúas universidades de Barcelona, as mellor situadas entres as españolas, as outras catro catalás, catro valencianas, tres andaluzas ou as dúas galegas situadas entre as mil primeiras non poden puntuar no 30 % relativo aos premios Nobel.
Santiago está no meritorio 530 posto mundial e Vigo no 925. Do financiamento por habitante, estudante, profesorado ou produción científica, mellor non falar ata que toque renovar o plan de financiamento, pero é dificilmente discutible que o rendemento do investimento universitario —que non gasto— nas universidades galegas resiste calquera comparación en produtividade. Poderemos ver, á volta das vacacións, ao meu compañeiro de facultade e actual conselleiro de Educación e Universidades folgarse deste recorrente éxito. Lograr que a UDC acompañe ás outras dúas só semella unha oportunidade digna de promover.
Ránkings e política universitaria
Cada vez que se publican os ránkings internacionais de universidades repítese o mesmo ritual. Se os resultados son bos, exhíbense como un éxito; se son malos, desacredítase a metodoloxía. É unha reacción tan cómoda como equivocada. Responde ao coñecido sesgo de autoservizo (self-serving bias), ben coñecido na psicoloxía social: atribuír os éxitos ao mérito propio e os fracasos a factores externos. Cando os datos contradín a imaxe que unha organización ten de si mesma, resulta máis doado cuestionar o ránking ca revisar a propia xestión. Ningunha universidade de referencia constrúe a súa estratexia ignorando os ránkings; analízaos e traballa para mellorar neles.
A información publicada por La Voz de Galicia sobre o ránking de Shanghái confirma unha realidade preocupante: a Universidade de Santiago mantense entre os postos 501 e 600; a Universidade de Vigo descende ao tramo 901-1.000; e a Universidade da Coruña nin sequera figura entre as mil primeiras. Non é unha anécdota estatística: é o síntoma dunha política universitaria que leva demasiado tempo sen rumbo.
Ao longo da miña traxectoria visitei universidades de Asia, Estados Unidos, América Latina e Europa. En todas atopei o mesmo denominador común: gobernanza, avaliación permanente e ambición por competir internacionalmente. Aquí, pola contra, parece máis doado buscar escusas ca asumir responsabilidades.
O caso da Universidade da Coruña resulta especialmente preocupante. A auditoría que revela un déficit próximo aos 19 millóns de euros debería abrir un debate serio sobre a responsabilidade de quen a goberna. Non é aceptable presentar unhas contas desequilibradas, aínda sen unha explicación convincente, e ao mesmo tempo ser incapaces de situar a universidade nunha posición competitiva respecto doutras institucións europeas semellantes. Quen dirixe unha universidade debe responder tanto polo equilibrio económico como polos resultados académicos, científicos e institucionais. Se fallan ambos, o problema xa non é de financiamento: é de liderado.
Esta crítica non cuestiona a universidade pública. O talento do profesorado, do persoal investigador, do persoal técnico, de xestión e de administración e servizos, así como do estudantado, merece unha dirección á altura do seu esforzo. O capital humano existe; o que falta é unha gobernanza capaz de transformalo en excelencia.
Os ránkings non son o problema; son o espello. E cando durante anos devolven a mesma imaxe, a responsabilidade non consiste en culpalo, senón en cambiar aquilo que reflicte.
Galicia necesita unha política universitaria que premie a excelencia, esixa responsabilidades e mida o éxito polos resultados. Porque unha universidade non se xulga polo que proclama, senón polo lugar que ocupa no mundo. E hoxe seguimos moi lonxe do lugar que Galicia merece.
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