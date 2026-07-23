Esta silla es para Yolanda Díaz

Rober Solsona | EUROPAPRESS

Factoría de Ford en Almussafes. De espaldas a la cámara, Yolanda Díaz, de blanco nuclear, y la cazadora súbita de nazis, Diana Morant, se agarran de las cinturas. A su lado hay una silla con indicios de pertenecer a la mujer que hace justo un año dijo que estaba hasta el moño de corruptos en el PSOE. Luego, si te he visto, corrupción, no me acuerdo. Una silla más y en el cuadro emergen las figuras del sucesor de Zapatero y del sucesor de Mazón. Ellos podrían estar hablando de esos dos joyas, pero el tema seguramente es la joya incombustible de Yolanda. Yolanda, «excelente candidata para liderar» la Organización Internacional del Trabajo. El anuncio corrió de cuenta de Pedro. La reacción más entusiasta brotó de la lengua viperina del excamarada Pablo Iglesias: «Va a ser la afiliada de CC.OO. mejor pagada de la historia». Que los silencios no son gratis, y los chalés tampoco, lo sabe hasta el hombre sin coleta. Yolanda. Eternamente, una silla. Para eso, los enfados han de durar lo justo.