El PSOE se derrite en el mes de Julito

J.J. Guillén | EFE

Es julio en el calendario gregoriano y es Julito en el del PSOE. En la Revolución Francesa a este mes le llamaron Termidor. Julito, Julio Martínez, acude a la Audiencia Nacional con su abogada y si no supiera hasta Lamine Yamal que este hombre es amigo del expresidente Zapatero podría pensarse que estamos ante un letrado con barba de cuatro días y cara de atasco judicial camino del patíbulo diario. Julito canta, era cuestión de tiempo que a Aldama le salieran imitadores. Pasan las hojas del almanaque que tiene boquiabierto a medio PSOE y boquicerrado al otro medio. Dónde va ya el mes Ábalos, mayo en el calendario gregoriano, cuando el exministro confesó ante el Tribunal Supremo «soy carne de meme». Y ha pasado volando el mes Zapatero, el viejo junio. Una joya de mes, valorado en 1,3 millones. Como para no levantar la ceja. Corruptos y delatores siguen amenazando con derretir el PSOE. Hay quien dirá que bueno, que estamos en el mes de Julito, que sudar es lo normal.