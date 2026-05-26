El pin de la felicidad de Pedro Sánchez

Yara Nardi | REUTERS

Roma. Pedro parece loco de contento. Normal. Se le acerca un hombre, circunstancialmente presidente de la FAO, y en lugar de exigirle un adelanto electoral le pone un pin en la solapa. Un pin. Quien despertara de un coma largo podría concluir que sale muy barato hacer feliz a un socialista, bastaría con colocarle en la solapa un pin presuntamente de hojalata. Esa reflexión duraría un instante, lo que se tarda en encender una tele o una radio, o en abrir un periódico o un sumario judicial. Koldo, Ábalos, Cerdán, y ahora Zapatero, no parecen baratos de satisfacer. Zapatero. Bambi. Vaya con el cervatillo. Iba a meter a España en la Champions de la Economía y fue reduciendo expectativas hasta meterse solo él acompañado de sus hijas, viene a decir la policía. Pedro ríe cerrando los ojos, táctica perfecta para no ver lo que, llegado el momento, puede llegar a brotar de su propia boca. Pasó con Ábalos. Puede pasar con Zapatero: «¿El de la ceja? Era un gran desconocido para mí».