Moción de censura en Lugo: a favor y en contra

Elena Candia se convertirá el próximo 7 de mayo en la nueva alcaldesa de Lugo, la primera del PP en casi 30 años. La Voz de Galicia presenta dos artículos de opinión en este debate enfrentados: Miguel Fernández, el actual regidor lucense, y Paula Prado, la Secretaria xeral do PPdeG
Alcalde de Lugo
Lugo merece respeto
Lugo observa con vergoña como se escribe a historia máis negra da nosa democracia. Unha moción de censura que nace marcada por unha fonda falta de lexitimidade ética e moral, porque non todo o que é legal pode considerarse xusto nin compatible cos principios dunha democracia que debe respectarse a si mesma.
O que estamos a vivir non responde a un contraste honesto de modelos de cidade nin á construción dunha alternativa sólida, senón a unha manobra política sustentada no transfuguismo, unha práctica que distorsiona a vontade expresada nas urnas e que rompe o equilibrio que a cidadanía decidiu libremente, un equilibrio que reflectía a pluralidade e a convivencia política de Lugo.
A gravidade desta situación increméntase polo contexto no que se produce, xa que esta operación constrúese sobre a ausencia e a dor, execútase a través da traizón e xustifícase cunha mentira. Candia necesitou tres mortes, unha tránsfuga e negar a evidencia para acadar o poder que a vontade popular lle negou.
Escoitamos estes días que Lugo non funciona, que a cidade está paralizada, mais esa afirmación non resiste o contraste coa realidade. Neste anos medramos exponencialmente en actividade económica, melloramos a nosa calidade de vida, puxemos en valor o noso patrimonio histórico. O fito de superar os 100.000 habitantes, consolídanos como claro referente da Galicia interior. Somos o motor económico, social e cultural que a provincia reclamaba.
Negar estes feitos non é unha cuestión de interpretación política, senón unha estratexia baseada na distorsión da realidade para xustificar unha escura manobra, o que nos leva inevitablemente a preguntarnos quen gaña con esta operación e a que intereses responde realmente.
Porque mentres algúns obteñen poder inmediato, Lugo perde estabilidade, perde confianza e ve como se debilita o vínculo entre a cidadanía e as súas institucións, abrindo unha fenda que levará tempo pechar e que non debería terse producido nunca.
Pero eu creo na miña cidade, coñezo á súa xente, e por iso estou seguro de que o acontecido terá unha condena social sen precedentes nas urnas. O futuro de Lugo non o escriben as que intentan torcer a vontade popular, senón a veciñanza. Fronte á manipulación, responderemos con verdade. Fronte á deslealdade, con compromiso. E fronte a este golpe á democracia, con máis participación, máis unidade e máis forza ca nunca.
A favor
Unha moción de impulso
Entender a política é sinxelo: é a ferramenta que nos dá o privilexio de traballar por e para as persoas. Para mellorar a súa calidade de vida, atender demandas e resolver problemas. Así entende a política Elena Candia. Ela e o PP de Lugo queren traballar por e para os veciños. Deron un paso valente á fronte, pensando na cidadanía e en reverter a situación de parálise e bloqueo que vive o concello.
Coas eleccións gañadas e a poucos votos da maioría absoluta levan tres anos traballando na oposición. De maneira intensa, xenerosa e comprometida que agora culmina cunha moción xunto a María Reigosa, que tamén entende a política como un servizo público. Lonxe dos que xeran alboroto e enganos sobre o acontecido, esta moción de «impulso» só ten un fin: darlle a Lugo o que merece. É o momento de rematar con este desgoberno e aportando medidas que resolvan os problemas da cidadanía.
Iso é o que non foi capaz de darlle Lara Méndez, quen tras anos de goberno de coalición perdeu, outra vez, as eleccións en maio de 2023 para, sete meses despois, ter que escoller entre os seus veciños e veciñas ou ser a sombra de Besteiro no Parlamento galego. Decidiu deixar aos lucenses e aí comezou a inestabilidade de Lugo. Así é o PSOE, un partido que lonxe de xestionar prefire verter xuízos contra os que si queren traballar. Elena Candia teno claro: o seu lugar está ao carón dos veciños.
Por iso tomou a decisión de presentar a moción de censura, unha ferramenta democrática que, curiosamente, só serve cando a usan PSOE e BNG. Falan de «corrupción política baseada no transfuguismo», pero cando decidiron arrebatar a alcaldía de Noia ao PP —a lista máis votada— non se faltaba ás regras democráticas. Curiosa maneira de entender a política. Como os galegos imos crer na palabra dos que din unha cousa e fan a contraria?
Agora é todo ruído e intentarán confrontar aos lucenses, despregando sobre eles a rabia pola súa incompetencia, pero o tempo dará e quitará razóns. Lugo renacerá da man de persoas que queren devolverlle o que algúns lle arrebataron. Hai outra maneira de facer as cousas e o PP lucense ten un ano para amosar que si se pode, con vontade e responsabilidade. No 2027 regalarannos un Lugo mellor.
