Mariano Rajoy regresa al lugar del plasma

Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Mucho tiempo después, Mariano Rajoy regresa al plasma, aunque no al plasma-parapeto con el que evitaba preguntas incómodas cuando residía en la Moncloa. En este plasma instalado sin gusto, como si la obra fuese cosa de las cloacas del Estado, pasa lo que a Rajoy no le agrada: que hay preguntas, y muchas son incómodas. Audiencia Nacional. Sesión estrella de la Kitchen. Se juzga una presunta trama de espionaje desde el Interior de los años marianos a Luis sé fuerte Bárcenas, ahora «Ese señor». Se quiere saber si el testigo 44 se reconoce en los motes Barbas y Asturiano que circulan en unas grabaciones. El testigo 44 aprieta los labios. Nadie más los aprieta como él. El testigo 44 habla. Nadie más habla como él: «Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe. Y luego cada uno me llama como quiere». El tiempo pasará, pero un vaso seguirá siendo un vaso, un plasma seguirá siendo un plasma y Mariano seguirá siendo Rajoy.