Los húngaros y los suecos de Vox

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Mucho se habla de las fenomenales resacas de Magaluf y muy poco de las resacas electorales húngaras en Vox. Tampoco se quedan cortas. Que se lo pregunten a estos diputados. Pero que se den prisa. Quién sabe hasta cuándo seguirán en el partido. Al ritmo que va la purga en Casa Abascal podríamos estar aquí ante una fotografía extraordinaria, la de los dos últimos dirigentes de Vox vistos en cautividad, en la confortable cautividad del Congreso. Chema Figaredo y Pepa Millán avanzan por este noble pasillo como si acabasen de asistir a un cursillo de cómo hacerse los suecos después de sonreír durante meses como húngaros de Orbán. Cerca de ellos emerge un extintor. Sabia ubicación: nunca se sabe cuándo se desatará el próximo incendio en la formación viejoven verde. Breve historia de Vox y de Santi Abascal, o cómo perder crédito en España al mismo tiempo que hay que abordar el pago de intereses de los contraídos en Budapest.