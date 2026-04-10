Galiza merece máis!
O Debate do Estado da Nación confirmou o esgotamento do Goberno do PP cun Alfonso Rueda a medio gas, sen ganas, convertido no presidente do estancamento. Fronte a ese perfil gris e sen ambición do PP, a líder do BNG, Ana Pontón, afrontou o debate cun obxectivo: dar alternativas para mellorar a vida dos galegos e das galegas.
Con ideas e medidas concretas dirixidas a resolver os retos que enfronta este país e a aportar solucións os problemas reais da cidadanía, esa á que lle custa chegar a fin de mes; esa que non pode acceder a unha vivenda porque os prezos son imposibles para os salarios medios, a que leva meses esperando por unha operación, a esa mocidade que soporta precariedade e un futuro incerto. A esa maioría social foi á que se dirixiu Pontón, fronte a un presidente estancado que vive nos mundos de yupi dos seus anuncios e propaganda.
Por iso, como goberno alternativo ao PP, formulamos propostas esenciais para impulsar Galiza e mellorar a vida da xente, propostas para reforzar a sanidade pública e garantir o dereito á vivenda, porque non é normal ter listas de espera disparadas, nin é normal que pagar un alugueiro supoña deixar máis da metade do salario. Fronte ao estancamento e a propaganda do señor Rueda —cuxo anuncio estrela foi dificultar as baixas laborais tratando a clase traballadora como lacazáns defraudadores—, destacaron as propostas do goberno alternativo do BNG, no que cada día confían máis galegos e galegas para construír unha Galiza sen límites, porque Galiza merece máis.
*Saleta Chao é deputada autonómica do BNG