Sesión de espiritismo con Irene Montero y Gabriel Rufián

Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

En un salón de una universidad de Barcelona dos personas se han citado con la peregrina idea de resucitar a un muerto a cuyo asesinato han contribuido. El muerto es lo que queda a la izquierda de Donde dije Pedro. La sesión de espiritismo la modera Xavi Doménech, aquí el del medio de Los Chichos, siendo Los Chichos Irene Montero y Gabriel Rufián, independentista catalán con una obsesión por salvar España que ni Santi Abascal. Durante la sesión de güija, Doménech pasa de moderador a carabina porque Irene y Gabriel se empeñarán en demostrar que derrochan química en plan «¡Dios, qué antifascista eres!». Da la sensación de que en cualquier momento se van a escuchar las voces del más allá de Pablo Iglesias o de Yolanda Díaz. No sucederá ni una cosa ni la otra. Caerá el telón, y en el salón de la universidad quedará colgado el cartel reclamo del bolo, cuyo lema, escrito en catalán, quiere decir Qué se tiene que hacer. Si hubiesen empezado por preguntarse qué no.